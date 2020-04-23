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WarSpot

Sea Mountain Eagle: китайская «летающая парта» для авианосца

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В Китае ударными темпами создали планер первого учебно-тренировочного самолёта для пилотов авиакрыла авианосцев. Вчера, 21 апреля, портал janes.com сообщил о том, что компания GAIC продвинулась в рамках проекта Sea Mountain Eagle.

Компания Guizhou Aviation Industry официально объявила о намерении создать палубную версию своего учебно-боевого самолёта JL-9 месяц назад. Сейчас стало известно, что первый планер готов в рекордно короткие сроки.

Рендер палубной версии учебного самолёта JL-9 Sea Mountain Eagle

Источник изображения: janes.com

Guizhou JL-9 — китайский учебно-боевой самолёт, разработанный компанией Guizhou на основе -7 (китайская копия МиГ-21У). Он совершил первый полёт в 2003 году, а с 2011 года находится в эксплуатации ВВС и ВМС НОАК. Самолёт имеет размах крыла 9,9 м, максимальный взлётный вес 11 т, из которых 2 т могут приходиться на боевую нагрузку.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
МиГ-21
Проекты
Авианосец
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