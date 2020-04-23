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Российская газета

Т-90 доказал свою надежность в ходе войны в Сирии

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Российские основные боевые танки Т-90 продолжают демонстрировать в Сирии высокие характеристики надежности. Изготовленная в Нижнем Тагиле боевая техника находится в этой горячей точке с начала октября 2015 года.


В ноябре того же года они были замечены уже в ходе боев в районе Алеппо. С этого времени "девяностые" принимают участие во всех значимых операциях, проводимых правительственными войсками. Как оказалось, российская техника может успешно противостоять современным натовским противотанковым боеприпасам, в том числе управляемым ракетам TOW-2А.

Многие из иностранных экспертов в самом начале боевой карьеры Т-90 на Ближнем Востоке предрекали, что все доставленные в Сирию танки этой модели будут потеряны за сравнительно короткое время. Но вот уже пятый год они успешно сражаются с формированиями международных террористов как в регулярных частях, так в составе подразделений ополченцев.

Неудивительно, что Т-90 в настоящее время пользуется такой популярностью у иностранных военных. Например, в распоряжении индийских сухопутных войск уже имеется более 1 000 единиц разработанных в России танков, но они, тем не менее, решили приобрести еще 400 штук. Недавно они поступили и на вооружение вьетнамской армии.


Алексей Брусилов

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Страны
Вьетнам
Индия
Россия
Сирия
Продукция
Т-90 "Владимир"
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