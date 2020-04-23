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ЦАМТО

Союзмаш сформировал комплекс мер для поддержки промышленности

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Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 22 апреля. Под председательством руководителя Союза машиностроителей России, главы Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова 21 апреля состоялось расширенное заседание Бюро СоюзМаш и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Темой обсуждения стали меры поддержки высокотехнологичных отраслей промышленности и ОПК в текущих экономических условиях.

Открывая заседание, председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов подчеркнул, что СоюзМаш ведет мониторинг текущей ситуации, а также предлагает конкретные меры, необходимые для поддержки производства и работы предприятий. Он поблагодарил членов Союза за оперативность реагирования на возникающие вызовы.

"Проведена значительная работа: часть наших предложений уже включена в пакет мер, направленных в адрес рабочей группы Госсовета РФ по теме "Промышленность", ряд предложений вошел в антикризисный пакет Госдумы, который представлен в правительство, однако ситуация меняется динамично и нам крайне важно сегодня обсудить дополнительные меры, которые будут способствовать нормализации ситуации на предприятиях", – акцентировал внимание участников обсуждения Сергей Чемезов.

Среди мер поддержки, которые были предложены членами СоюзМаш и получили развитие на государственном уровне: доступ реальных производств к кредитам для восполнения оборотных средств через уполномоченные банки с низкой процентной ставкой, докапитализация Фонда развития промышленности, а также снижение требований к банковским гарантиям по обеспечению участия в государственных торгах.

Генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент СоюзМаш России Юрий Слюсарь сообщил, что все предприятия Группы ОАК (входит в Госкорпорацию Ростех), выполняющие государственные контракты, прежде всего, по гособоронзаказу, возобновили свою работу, выполняя требования и рекомендации органов власти и профильных служб по защите сотрудников от рисков, связанных с новой коронавирусной инфекцией.

Руководители предприятий ориентируются на рекомендации региональных властей, исходя из эпидемиологической обстановки в каждом регионе. На всех производственных площадках, где сотрудники вышли на рабочие места, предприняты необходимые меры профилактики COVID-19. Значительная часть специалистов ОАК работает в режиме удаленного доступа. В первую очередь, это сотрудники инженерных и корпоративных центров.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что предлагаемые членами СоюзМаш меры должны обеспечить устойчивость функционирования ключевых отраслей промышленности в будущем. "Сейчас важно обеспечить выпуск гражданских воздушных судов в интересах ожидаемого на следующем этапе восстановления спроса и увеличения авиационной мобильности населения, а также загрузить мощности по производству военной техники в рамках опережающих поставок", – сказал Юрий Слюсарь.

По итогам заседания председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов дал поручение с учетом поступивших в ходе обсуждения предложений и замечаний доработать перечень представленных мер, чтобы уже в ближайшие дни направить его в адрес президента и правительства РФ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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ЛСОП
ОАК
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Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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