Американцы акклиматизируют новейшие истребители к Арктике

Командование ВВС США приступило к переброске на авиабазу «Эйльсон» на Аляске ударных истребителей 5-го поколения F-35A, которые войдут в состав 354-го истребительного крыла, относящееся к 11-ой воздушной армии в зоне северного Тихого океана.

Накануне на базу Eielson с авиабазы «Форт-Уорт» в Техасе в сопровождении одного самолета-заправщика КС-135 прибыли первые два истребителя F-35A.

«Планируется, что база будет получать два самолета F-35A в месяц после доставки первых самолетов. Ожидается, что к декабрю 2021 года в Эйльсоне будет находиться 54 самолета и 1300 человек», - сообщило командование американских ВВС. В соответствии с планами перевооружения истребители F-35A заменят истребители F-16.

Прибытие новых самолетов освещалось с большой помпой с участием сенаторов, конгрессмена Дона Янга и трансляцией по телеканалам.