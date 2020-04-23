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Военный интернет поможет поставить диагноз на расстоянии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пациентов госпитального судна «Иртыш» ВМФ России будут лечить с применением технологий телемедицины.

Через закрытые каналы связи врачи смогут проводить онлайн-консилиумы с лучшими специалистами петербургской Военно-медицинской академии. Для отечественного флота это инновационная методика. 

Как сообщили источники «Известий» в главкомате ВМФ, помимо современного медицинского оборудования, судно получило систему связи для телемедицины. Через закрытый сегмент передачи данных (военный интернет) они будут получать консультации у лучших специалистов, проводить совещания, а при необходимости вести трансляцию хирургических операций.

Единственное на данный момент в составе российского флота госпитальное судно «Иртыш» с прошлой недели стоит на рейде во Владивостоке. В соответствии с приказом министра обороны на нем развернуто 450 мест. В первую очередь возможности корабля предполагают использовать для лечения пациентов, у которых диагностированы не инфекционные заболевания. 

Это должно разгрузить стационарные учреждения на Дальнем Востоке, часть которых сейчас переоборудуют для приема больных COVID-19.

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