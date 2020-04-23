Десантники сдавали зачет в «боевых» условиях

В рамках зачетного тактического учения в Калининградской области состоялась высадка десанта на побережье. В масштабных маневрах были задействованы корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота, самолеты и вертолеты, боевая техника соединения морской пехоты и инженерных подразделений.

В соответствии с программой учений сначала минно-тральные группы выполнили задачу проводки кораблей сил высадки морского десанта за тралами – в рамках тренировки по противоминному обеспечению.

Затем истребители Су-30СМ и вертолеты Ми-24 нанесли удар по позициям условного противника, используя ракетно-бомбовое вооружение. После этого на береговую линию с вертолетов Ка-27 ПС высадились группы разграждения инженерных подразделений. Они проложили противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники с моря.

Высадка десанта велась с больших десантных кораблей «Королев» и «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», десантных катеров на воздушной каверне типа «Дюгонь». При их огневой поддержке на берег сошли 20 бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмовых рот.

Одновременно в глубине обороны «неприятеля» прошла высадка воздушного десанта парашютным способом в составе десантно-штурмовых подразделений. Они успешно выполнили задачу по захвату плацдарма до подхода основных сил, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)