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Военно-промышленный курьер

В ближайшие годы военные США получат мини-АЭС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пентагон заключил три контракта с американскими разработчиками по созданию проекта новой атомной электростанции для военных, которую можно транспортировать кораблем, самолетом или трейлером.

Об этом сообщает Defense Express.

Согласно пожеланиями Минобороны США, мобильная атомная станция с реактором мощностью от 1 до 5 МВт должна весить до 40 тонн и помещаться на борт военного самолета, а также нуждаться в минимальном количестве техперсонала и гарантировать полную радиационную безопасность.

Демонстрация первого пилотного проекта запланирована уже на 2023 год.

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