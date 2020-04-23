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Военно-промышленный курьер

ВНИИ «Сигнал» тестирует своих сотрудников

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВНИИ «Сигнал» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) начал тестирование своих сотрудников на коронавирусную инфекцию.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. и решением региональных властей начали работу подразделения, обеспечивающие бесперебойную работу предприятия и задействованные в выполнении заданий ГОЗ. На период до 30 апреля 2020г. утвержден оптимальный состав работников предприятия, который необходим для функционирования производства.

По указанию Роспотребнадзора РФ и Главного санитарного врача Владимирской области на предприятии реализован целый комплекс мероприятий, среди которых: обеспечение всех работающих сотрудников защитными масками, антисептическими препаратами, дезинфицирующими средствами, организовано социальное дистанцирование на рабочих местах, проводится регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. К работе не допускаются сотрудники, которые входят в группу риска – это работники старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. На проходных реализованы меры по дистанционной термометрии.

«Основная задача, стоящая перед предприятиями ВПК – это безусловное и своевременное выполнение контрактов Гособоронзаказа, но при этом нам необходимо сохранить здоровье каждого сотрудника, и целостность всего коллектива» - сказал Генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.

Кроме того, по рекомендации Госкорпорации Ростех» в целях содействия федеральным и региональным органам власти в проведении мероприятий по профилактике и предупреждению распространения короновирусной инфекции COVID-19, руководством предприятия принято решение о проведении тестирования всего персонала, задействованного в данное время в выполнении Государственного оборонного заказа, а также всех сотрудников, участвующих в обеспечении бесперебойной работы предприятия.

Так же Владимир Пименов сообщил, что тестирование организуется в рамках действующей на предприятии программы добровольного медицинского страхования (ДМС). Им смогут воспользоваться не только работающие сотрудники, но и те, кто в период ограничений по различным причинам находится дома. Тестирование будет проходить по методике, утвержденной Роспотребнадзором РФ. Новые тесты дают результаты с точностью до 94%.

АО «ВНИИ «Сигнал» - одно из крупнейших предприятий г.Коврова, Владимирской обл., более  65-ти лет ведущее успешную научно-исследовательскую и производственную деятельность в сфере вооружения и военной техники. Входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы».

АО «НПО «Высокоточные комплексы» - образовано в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав Госкорпорации Ростех.

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Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Проекты
Гособоронзаказ
Медицина
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