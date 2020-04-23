На зло Вашингтону: на орбите засиял иранский "Свет"

Иран сообщил о запуске своего первого военного спутника

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил в среду о запуске военного спутника на околоземную орбиту. Это - первый успешный запуск после длительной серии неудач.

Несмотря на заявление о запуске, опубликованное на официальном сайте КСИР, The Associated Press отмечает: пока не было никакого независимого подтверждения.

Запущенный Ираном спутник получил назвали «Свет» («Нур», «Noor»). Согласно официальному заявлению КСИР, спутник успешно вышел на околоземную орбиту высотой 425 километров над поверхностью Земли.

По словам представителей КСИР, запуск двухступенчатой ракеты-носителя с космическим аппаратом был осуществлен с космодрома, расположенного в пустыне в центральной части Ирана. При этом в КСИР не вдавались в какие-либо подробности.

Однако есть все основания полагать, что запуск КА «Нур» был осуществлен с иранского космодрома Семнан.

Он располагает стартовым столом для запуска ракет-носителей легкого класса и дислоцируется в пустыне Деште-Кевир, в остане Семнан (одна из 31 провинций Ирана), недалеко от одноименного города на севере Исламской республики. Также его называют Космическим центром имени Хомейни.

С космодрома Семнан был осуществлен первый удачный космический запуск в Иране. 2 февраля 2009 года ракетой-носителем «Сафир» был выведен на орбиту спутник «Омид». Все последующие иранские аппараты запускались или планировались к запуску именно с этого космодрома.

Ракета-носитель «Сафир» («Посланник») создана на базе боевой баллистической ракеты средней дальности «Шахаб-3/4». Есть мнения, что эта РН состоит из трех ступеней. Первые две из них аналогичны ракете «Шахаб-3». Поскольку мощности этих двух ступеней недостаточно для вывода космических аппаратов на орбиту, то иранцами добавлена небольшая третья ступень, снабженная твердотопливным двигателем.

Запуск иранского космического аппарата «Нур» был произведен на фоне растущей напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Помимо этого, в январе этого года в результате американской атаки в Ираке был убит генерал-лейтенант Кассем Сулеймани - командующий спецподразделениея «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.

В последние время у Ирана было несколько неудачных запусков спутников.

Созданное в начале 2004 года Иранское космическое агентство (государственная организация Ирана по исследованию космического пространства) стало главным координационным центром по подготовке к орбитальным полетам и запуску спутников (ранее таковым фактически являлся Иранский центр дистанционного зондирования). За 15 лет оно добилось нескольких впечатляющих успехов, однако неудач было не меньше, чем достижений.

15 января 2019 года власти Ирана объявили, что запуск ракеты «Басир» со спутником «Паям» был неудачным. Проблемы возникли на третьем этапе полета. Космический аппарат так и не был выведен на заданную орбиту.

После этого государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что речь идет об испытаниях баллистической ракеты. «Бросая вызов международному сообществу и в нарушение резолюции № 2231 Совета безопасности ООН, Иран осуществил космический запуск.

Это подтверждает, что его ракетный потенциал несет угрозу Ближнему Востоку и Европе», - сказал он.

5 февраля 2019 года провалом закончилась попытка запуска спутника связи «Дусти».

Особо неприятным оказался вызвавший волну санкций взрыв ракеты-носителя и находившегося на ее борту спутника «Nahid-1» в конце августа 2019 года. Телекоммуникационный спутник «Nahid-1» (в переводе с персидского - «Венера») представлял собой спутник микро-класса, разработанный в сотрудничестве с Иранским центром космических исследований. Предполагалось, что КА с питанием от солнечных батарей будет размещен на геосинхронной орбите для выполнения телекоммуникационных задач.

9 февраля 2020 неудачей закончился четвертый по счету запуск ракеты-носителя «Симург» (названа по имени фантастической птицы Симург, другое название РН «Сафир-2») с КА «Zafar». Спутник так и не вышел на расчетную орбиту. Предполагалось, что космический аппарат «Zafar» сможет фотографировать земную поверхность для поиска полезных ископаемых, производить оценку состояния лесов и отслеживать возможные природные катаклизмы, а также передавать голосовые сообщения.

К слову, РН «Симург» - уже вторая ракета-носитель легкого класса, разработанная в Иране. В качестве первой ступени используется переделенная первая ступень баллистической ракеты «Шахаб-5» со связкой из четырех жидкостных ракетных двигателей по типу северокорейской «Нодон». В роли второй ступени выступает жидкостная баллистическая ракета «Гадр-1». Ракета-носитель «Симург» позволяет выводить на низкие околоземные орбиты космические аппараты весом до 100 кг.

Скорее всего, спутник «Нур» выведен на орбиту именно этим носителем.

Ракетные разработки стали одной из причин, заставивших администрацию США выйти из договора о судьбе иранской ядерной программы и ввести санкции в отношении Тегерана. В Иране настаивают, что космическая программа - суверенное право Ирана.

Однако США, Израиль и другие страны полагают, что космическая программа Ирана - не более, чем маскировка разработки межконтинентальных баллистических ракет.

«В КСИР не вдавались в какие-либо подробности по поводу запуска космического аппарата «Нур». Однако можно не сомневаться - все детали этого запуска известны как в США, так и в России. Пентагон подобные данные получает с помощью глобальной Системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе. В России все траекторные измерения поступают от Системы предупреждения о ракетном нападении, а внешний вид аппарата можно получить от средств Системы контроля космического пространства», - рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Так что, по словам собеседника издания, если еще «не было никакого непосредственного независимого подтверждения запуска иранского спутника», то это вовсе не означает, что у всех заинтересованных сторон нет достоверных данных о пуске с космодрома Семнан.

Михаил Ходаренок