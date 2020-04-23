ООН предрекает мировой апокалипсис

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность.

«Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев», - приводятся его слова на сайте организации.

Бизли предлагает ряд мер, чтобы избежать этого. Он попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, а также вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, обеспечивающих ее движение по всему миру.

Бизли также поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, отметив важность недопущения дефицита финансирования, перебоев в торговле, а также потери доступа к голодающему населению, сообщает РИА Новости.

Также отмечается, что Национальный союз хлебопечения обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с обоснованием необходимости повышения цен на хлебопекарную продукцию. По мнению участников рынка, это поможет компенсировать постоянные затраты отрасли, которые за последние два года выросли на 30−35%.

Ранее ФАС сообщила о намерении провести расследования по фактам завышения отпускных цен производителями продуктов питания.