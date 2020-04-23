«Патологоанатомы» спецслужб могут получить новый скальпель

Ученые выступили против централизации данных о контактах граждан в условиях пандемии COVID-19

Более 300 ученых и исследователей почти из 30 стран мира 19 апреля подписали совместное заявление о принимаемых мерах по отслеживанию контактов (Joint Statement on Contact Tracing) и направили его лидерам стран Европейского союза (ЕС). Они призвали правительства не злоупотреблять приложениями для отслеживания случаев заражения COVID-19, поскольку такие программы могут стать инструментами контроля населения. Предостережения экспертов со ссылкой на текст заявления приводит английская ежедневная газета Gardian. «Мы обеспокоены тем, что некоторые «решения» текущего кризиса могут привести к появлению систем, открывающих беспрецедентную возможность наблюдения за обществом в целом», - говорится в письме экспертов.

Причиной подобной реакции представителей европейского и мирового научного сообщества стала запущенная в начале апреля инициатива европейских специалистов в сфере информационных технологий по созданию приложений к смартфонам с названием «Отслеживание контактов на территории Европы с сохранением конфиденциальности личных данных» (Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, PEPP-PT). Эти приложения позволят фиксировать контакты между людьми как внутри отдельных стран, так и во всем Евросоюзе, и предотвращать возможность появления новых очагов заражения. Некоммерческую организацию (НКО), которой было присвоено название планируемой инициативы, ученые создали в марте этого года и зарегистрировали ее в Швейцарии.

В реализации проекта, выполняемого под руководством экспертов Института Фраунгофера по телекоммуникациям (Fraunhofer Heinrich Hertz Institute for telecoms, HHI) в Германии принимают участие 130 специалистов из восьми европейских стран. Как указывают авторы идеи на своем сайте, инициатива не будет нарушать общий регламент защиты данных, который действует на территории ЕС с мая 2018 года и ограничивает доступ к персональной информации пользователей. По их мнению, регламент усложняет сбор данных о местоположении людей, а эти сведения могут быть полезны в борьбе с распространением коронавируса. «PEPP-PR полностью соответствует строгим европейским законам и принципам защиты конфиденциальности данных. Идея состоит в том, чтобы сделать технологию доступной как можно большему количеству стран, руководителям служб реагирования на инфекционные заболевания и разработчикам. Предоставляемые PEPP-PT технические механизмы и стандарты полностью защищают конфиденциальность пользователей и при этом используют возможности цифровых технологий для максимизации скорости и возможностей реагирования властей на пандемию», - пояснили члены НКО на своем сайте.

Наиболее подходящим способом реализации своего замысла они считают использование технологии Bluetooth, которая позволяет осуществлять регистрацию контактов между устройствами, находящимися на близком расстоянии. Таким образом пользователи, которые приблизились к инфицированному, смогут получить соответствующее уведомление.

Через Bluetooth работает, например, сингапурское приложение TraceTogether. Если у одного из пользователей будет обнаружен коронавирус, то органы здравоохранения, контролирующие пандемию, получают возможность установления максимального круга лиц, с которыми человек пересекался за последнее время. Аналогичные приложения нашли широкое применение в КНР.

Однако авторы проекта намерены приложить все усилия для того, чтобы не допустить использования в ЕС китайского сценария, когда власти следят за местоположением каждого гражданина через его смартфон.

В Европе не будет какого-то единого приложения для отслеживания распространения коронавируса. Уже на начало апреля 2020 года существует несколько таких приложений. Эксперты PEPP-PT предлагают правительствам стран и разработчикам только набор «стандартов, технологий и услуг», а также единый подход к отслеживанию контактов с зараженными COVID-19 по всему ЕС.

Инициатива PEPP-PT вызвала волну критики в связи с недостаточной прозрачностью и даже начала терять специалистов, осуществляющих ее реализацию. Совсем недавно профессор Федеральной политехнической школы Лозанны Марсель Салате (Marcel Salathe) отказался от участия в ней, и вскоре за ним последовали другие исследователи и ученые.

Вопрос заключается в том, будут ли конфиденциальные данные безопасно храниться на устройствах пользователей или они будут находиться на центральном сервере, что чревато большой вероятности ее злонамеренного извлечения с целью получения информации о местах и времени встреч людей и их персональных данных.

Критики PEPP-PT выступают за использование полностью децентрализованного протокола отслеживания зараженных коронавирусом DP-3T, который обеспечивает сохранение данных на мобильных телефонах, но исключает возможность их трансляции в какую-то централизованную базу данных, управляемую, например, службой здравоохранения той или иной страны.

«Решения, позволяющие восстанавливать инвазивную информацию о населении, должны быть отклонены без дальнейшего обсуждения. Такая информация может включать «социальный граф» лиц, которые физически контактировали друг с другом в определенный период времени.

Имея доступ к социальному графу не благожелательные акторы (государство, частный сектор, хакеры) могут следить за деятельностью граждан в реальных условиях. Некоторые страны предпринимают усилия по созданию систем, позволяющих получать доступ к социальным графам и осуществлять их обработку», - написали эксперты и отметили, что только предельно децентрализованные системы полностью исключают такую возможность.

В заявлении ученых напрямую не говорится о спецслужбах и террористических группировках. Но совершенно очевидно, что, если созданные приложения окажутся достаточно эффективным инструментом контроля населения, то первыми, кто ими воспользуется, станут аналитические органы разведок. Не возникает сомнений и в том, что лидеры боевиков сделают все возможное, чтобы получить доступ к таким база данных. Так что нельзя не сказать, беспокойство членов научного сообщества имеет достаточно веские основания.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»