В ОСК принят новый стандарт безопасной деятельности

ЦАМТО, 22 апреля. Объединенная судостроительная корпорация с 10 апреля начала работать по новому стандарту системы менеджмента качества "Обеспечение безопасной деятельности АО "ОСК".

В том числе, это касается санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-2019.

В стандарте содержатся основные требования, предъявляемые к санитарному режиму, устанавливаемому в ОСК, личной гигиене работников и мероприятиям, направленным на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Новый документ включает ряд мер, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий труда сотрудников корпорации в текущей эпидемиологической ситуации. Стандарт предусматривает выполнение всех рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора, а также организацию специального режима доступа в здание, обеспечение питания для работников, находящихся в офисе, проведение санитарной обработки помещений и корпоративного транспорта, обеспечение средствами индивидуальной защиты, оборудованием и средствами для дезинфекции.

В головном офисе ОСК продолжают трудиться специалисты, обеспечивающие возможность удаленной работы персонала, а также задействованные в решении ключевых и неотложных задач, в том числе по исполнению гособоронзаказа. Часть сотрудников выполняет обязанности, работая в дистанционном режиме.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".