Потомки робота Федора идут в больницы

Магнитогорские разработчики предлагают робототехнические системы для борьбы с распространением коронавируса

НПО «Андроидная техника» презентовало новую линейку робототехнических систем медицинского назначения.

Поскольку любой вирус, в том числе и COVID-19, опасен не только для пациентов, но и для медиков, то в этих условиях для защиты врачей и спасения жизни пациентов замена человека новыми технологиями представляется очень привлекательным решением.

Магнитогорским предприятием создана линейка робототехнических систем медицинского назначения, в которую входят несколько модификаций оборудования, предназначенных для диагностики состояния здоровья пациентов, ведения дистанционного контроля, а также помощи пациентам и ведению контроля соблюдения больничного режима. Роботы могут также заменить человека при раздаче медикаментов и пищи, дезинфицировать воздух в помещении.

В предлагаемых системах для коммуникации пациента с врачом используется программное обеспечение «Олимп», созданное специалистами НПО «Андроидная техника» и уже на протяжении двух лет успешно применяющееся в деятельности предприятия.

Разработчик считает, что уральские роботы могут использоваться также для предотвращения распространения коронавируса в общественных, административных местах, на предприятиях и в образовательных учреждениях. Отмечается, что управление роботом идет через мобильное приложение.

Предприятие «Андроидная техника» создано в 2009 году. За 10 лет на его базе было разработано более 90 робототехнических комплексов для медицины, образования, освоения космоса. Известность уральскому предприятию принес полет в космос робота Федора, состоявшийся в прошлом году. Не случайно заголовки о новом роботопредложении магнитогорцев звучат так: «Создатели Федора представили роботов для помощи врачам».

От редакции

Больше всего мы жалеем, что у нас нет машины времени. Вот если бы государство за минувшие 10 лет не вломило бы более сотни миллиардов долларов в совершенно бесполезные имиджевые «мегапроекты» (саммит АТЭС во Владивостоке, Сочинскую Олимпиаду, ЧМ-2018 по футболу, универсиаду), а вложило бы их в русскую роботику и в производство современных обрабатывающих центров. Да на паях с частным бизнесом. Но нет у нас машины времени. Как и лекарства от начальственной тупости…

Сергей Белковский

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (828) за 21 апреля 2020 года