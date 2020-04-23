Американскому флоту посоветовали избавиться от двух авианосцев

Американскому флоту советуют двигаться в сторону беспилотных кораблей. Вчера, 21 апреля, портал businessinsider.com сообщил о том, что Канцелярия министра обороны опубликовала новый отчёт с рекомендациями для ВМС США.

В Минобороны США указывают, что флоту достаточно будет иметь на вооружении 9 вместо 11 действующих авианосцев. Количество крупных боевых кораблей предлагается оставить на нынешнем уровне — от 80 до 90 единиц. При этом число малых кораблей необходимо увеличить с 55 до 70.

Авианосец ВМС США Источник изображения: defensenews.com

Флоту предлагается сосредоточиться на беспилотных кораблях или кораблях с минимальной численностью экипажа. Их количество планируют поддерживать на уровне 65 единиц. Такое решение в Минобороны США объясняют экономической целесообразностью, а также возможностью более легко «жертвовать» боевыми единицами. В ВМС США пока никак не комментируют отчёт Минобороны, называя его предварительным.

В прошлом году ВМС США объявили о намерении существенно нарастить численность флота. Согласно новому тридцатилетнему плану развития, американский флот намерен существенно нарастить количество боевых единиц. Уже в ближайшие годы численность флота должна составить 355 единиц (на двадцать лет раньше, чем это было заложено в предыдущем прогнозе). При этом наращивание флота будет достигаться не только закупкой новых кораблей, но и путём продления срока службы уже имеющихся на вооружении.