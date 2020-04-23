Ракетные корабли Балтфлота отбили условное воздушное нападение

Практические артиллерийские стрельбы в морских полигонах Балтийского флота у калининградского побережья провели экипажи малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Ливень", "Пассат" и ракетных катеров "Моршанск" и "Р-257".

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, мероприятие боевой подготовки было плановым. Экипажи провели тренировки по отражению воздушных атак условного противника с различных высот и направлений.

В качестве мишеней, имитирующих средства воздушного нападения, использовались осветительные артиллерийские снаряды. Их выставляли из 152-миллиметровых дивизионных самоходных гаубиц "Акация" с мыса Таран на берегу моря.

Боевые упражнения выполнялись тремя группами кораблей поочередно. Стрельбы велись из корабельных артиллерийских установок АК-630. На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи.

В ближайшее время расчетам ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей предстоит выполнить электронные ракетные пуски. Моряки будут отрабатывать нанесение ударов крылатыми ракетами по морским и береговым целям.

Светлана Песоцкая