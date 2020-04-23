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Деловая газета "Взгляд"

Подлодку «Ростов-на- Дону» подготовили к возвращению в Средиземное море

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Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" у причала в Новороссийске
Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" у причала в Новороссийске.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) в ближайшее время вернется в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Субмарина подготовлена к дальнему походу в Средиземноморье. Он начнется в ближайшие дни", – сообщил источник ТАСС.

Собеседник не уточнил, заменит ли "Ростов-на- Дону" однотипную подводную лодку "Краснодар", несущую боевую службу в составе Средиземноморской эскадры, или присоединится к ней.

Обычно в составе Средиземноморской эскадры находятся две из шести лодок проекта 636.3 ЧФ. Их вахта продолжается в среднем полтора года, экипажи меняются раз в три месяца. Из предыдущей пары лодка "Старый Оскол" ушла на ремонт на Кронштадский морской завод, "Краснодар" пока находится в Средиземном море.

Напомним, Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе подлодку "Волхов" проекта 636.3.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Продукция
С-75
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ЧФ
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