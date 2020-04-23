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Российская газета

Штурмовик А-10 превратят в повелителя дронов

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ВВС США продлили срок службы штурмовика Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II до 2040 года. Ранее высказывались предположения, что "Бородавочник" - такое прозвище машина получила за носовую часть, похожую на морду африканского парнокопытного, - будет списан из-за неспособности преодолевать современные системы ПВО.

Рожденный в разгар холодной войны для разгрома колонн бронетехники , А-10 оказался беззащитен перед современными зенитными комплексами. По прогнозам американских экспертов, "Бородавочник" не сможет даже близко подобраться к танкам и БМП, идущим под прикрытием "Тор-М2/М3", "Бук-М2" и "Тунгусок" - хорошо заметный на радарах самолет собьют на пределе дальности работы этих комплексов. Более того, есть мнение, что американские штурмовики вообще не смогут подняться в воздух, поскольку Россия располагает дальнобойными средствами для вывода из строя оперативных аэродромов НАТО в Европе.

Все это отлично понимают и в командовании ВВС. Поэтому из имеющийся парк из 281 штурмовиков будет сокращен на 44 самолета с наименьшим ресурсом. Остальные модернизируют, установив новые средства связи, пишет Popular Mechanics. Вообще-то заменить "Бородавочника" в современной войне должен был F-35: малозаметный для радаров и способный работать с полевых площадок. Но замена оказалось слишком неравнозначной.

При всей своей уязвимости А-10 вооружен самой мощной в мире авиапушкой: 30-миллиметровой установкой Гатлинга с боезапасом в 1174 снаряда (помимо всего прочего, она издает при работе неповторимый звук, который обожают летчики), управляемыми ракетами Maverick и различными бомбами. Общий вес вооружения превышает семь тонн.

F-35 может похвастаться 25-мм пушкой со 181 снарядом и всего двумя бомбами со спутниковым или лазерным наведением во внутренних отсеках. Больше оружия можно разместить на пилонах под крыльями, но тогда исчезает малозаметность для радаров. К тому же час полета F-35А стоит 45 тысяч долларов.

"Бородавочник" будет использоваться для борьбы со слабым противником, не имеющим современных зенитных комплексов - например, террористами на Ближнем Востоке и в Африке. Оптимальным решением в более серьезном конфликте было бы поручить нанесение ударов недорогим, но хорошо вооруженным дронам. Управление ими - с безопасного расстояния, - можно поручить пилоту командного самолета. Идеальный аппарат для такой миссии - А-10 Thunderbolt II.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
A-10 Warthog
AGM-65
F-35
F-35A
Tор-М2
Бук-М2
Проекты
NATO
Тор ЗРК
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