Начальник кафедры ЧВВМУ рассказал о подготовке подводного спецназа ВМФ

Источник изображения: topwar.ru

В нескольких метрах от берега моря расположены учебные аудитории, тренажерные комплексы и специальные классы кафедры водолазной и специальной подготовки факультета береговых ракетно-артиллерийских войск ЧВВМУ. Это позволяет преподавателям Черноморского высшего военно-морского училища давать курсантам теоретические знания, не отрывая их от практических занятий.

Об этом газете «Красная звезда» рассказал начальник кафедры капитан первого ранга Владимир Береговой.

В беседе с журналистами он поделился особенностями подготовки боевых водолазов для спецподразделений Военно-морского флота России.

Учебные корпуса кафедры разместились на месте установки подводной лодки 15-й серии. Она была установлена еще в 1959 году. Субмарина разделена на три отсека, один из которых служит для отработки курсантами борьбы с водой, а два других применяются для тренировки аварийного выхода водолазов через торпедный аппарат и спасательное устройство.

Вся кафедра выстроена из корабельных элементов, что создает для курсантов особую атмосферу. В частности, при строительстве верхней части кафедры были использованы элементы надстройки крейсера.

Закончившие обучение офицеры отлично подготовлены, прежде всего, для борьбы с противником, нападающим из-под воды.

Владимир Береговой отметил, что при подготовке будущих бойцов подводных спецподразделений первоочередное внимание уделяется соблюдению требований безопасности:

Многие ошибочно полагают, что водолазная специальность очень опасная. Но таковой она будет лишь тогда, когда ты не выполняешь требования безопасности и не следуешь установленным правилам.