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Военное обозрение

Сторожевой корабль «Ладный» проекта 1135 возвращается в состав флота

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Источник изображения: http://www.korabli.eu/

В состав Черноморского флота возвращается один из "ветеранов" - сторожевой корабль проекта 1135 (шифр "Буревестник") "Ладный". Выход корабля в море намечен на середину мая. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.

По информации издания, ремонт сторожевого корабля "Ладный", длившийся с 2016 года, заканчивается и уже в середине мая корабль должен вернуться в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

Сообщается, что в ходе ремонта на корабле полностью поменяли маршевые двигатели, исчерпавшие свой ресурс, ведется завершающая наладка главной энергетической установки. Кораблю восстановлена полная походная готовность. Также сообщается о внесении некоторых изменений в конструкцию корпуса. Сведений о замене вооружения нет.

Еще в 2016 году было заявлено, что на "Ладный" будут установлены маршевые двигатели от противолодочного корабля "Керчь", не выходившего в море после пожара 2014 года. На "Керчи" были установлены совершенно новые турбины, закупленные у Украины еще до майданного переворота, а сам корабль пострадал от пожара во время проводимого ремонта и было принято решение о его списании. В то же время турбины "Ладного" полностью выработали свой ресурс.

Сторожевой корабль проекта 1135 (шифр "Буревестник") "Ладный" был заложен 25 мая 1979 года на ССЗ "Залив" в Керчи, спущен на воду 7 мая 1980 года, включен в состав ЧФ 25 февраля 1981 года. Водоизмещение – 3200 тонн, длина корпуса – 123 метра, ширина – 14,2 метра. Скорость – до 32 узлов, дальность плавания – 5000 миль. Экипаж – 197 человек.

Двигатель: 2 газотурбинные установки по 18000 л.с., 2 винта.

На вооружении: универсальный ракетный комплекс УРПК-5 "Раструб", две спаренных 76,2-мм артустановками АК-726, две пусковые установки ЗРК "Оса-МА-2", два четырехтрубных 533-мм торпедных аппарата и два реактивных бомбометов РБУ-6000.

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Страны
Украина
Продукция
Оса-АКМ
РБУ-6000
Компании
Залив СЗ
Проекты
1135 Буревестник
ЧФ
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