Шойгу проинспектировал ход строительства главного храма в парке Патриот

Помещение строящегося главного храма Вооруженных сил в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области.

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Рф Сергей Шойгу посетил стройплощадку Главного храма Вооруженных сил в Подмосковном храме "Патриот", сообщили в министерском департаменте информации и массовых коммуникаций.

" Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход строительства Главного храма Вооруженных сил России, который возводится в подмосковном парке "Патриот" в честь Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в департаменте.

По его данным, министр также осмотрел музейный комплекс "Дорога Памяти", а также музейный комплекс под открытым небом "Поле Победы", представляющий собой реконструкцию поля боя при обороне Москвы в 1941 году

Храм возводится в подмосковном парке "Патриот". Строительство планируется завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строительство Главного храма Вооруженных сил РФ осуществляется на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступающие в специально созданный Благотворительный фонд "Воскресение".