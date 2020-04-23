Ростех сообщает о возврате 42% рабочих на предприятия в условиях COVID-19

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Более 250 тыс. сотрудников предприятий "Ростеха" задействованы на заводах в настоящее время, они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.

"Там, где это возможно, сотрудники продолжают работу в дистанционном режиме - для них организованы удаленные рабочие места. Из 600 тыс. сотрудников предприятий "Ростеха" порядка 42% продолжают ежедневно ходить на работу - это минимальный состав работников, необходимый непосредственно на предприятиях для бесперебойного функционирования производств, связанных с обеспечением национальной безопасности", - сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Там подчеркнули, что работники на местах исполняют гособоронзаказ, занимаются производством фармацевтической продукции и медицинского оборудования.