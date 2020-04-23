Иран сообщил о выводе на орбиту первого спутника военного назначения

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Иран вывел на орбиту первый национальный космический аппарат военного назначения. Об этом сообщил иранский телеканал IRIB со ссылкой на заявление КСИР.

Как заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции, спутник под названием "Нур-1" (Noor - "Свет" - перс.) был успешно выведен на 425-км орбиту двухступенчатой ракетой-носителем "Касед" (Qased - "Посланник", "Гонец" - перс.). Запуск был произведен с космодрома (по другим сведениям - полигона) в пустыне Дашт-е Кавир. Сообщается, что запуск космического аппарата на околоземную орбиту был приурочен к 41-й годовщине КСИР. Других подробностей запуска не приводится.

Отметим, что вывод военного спутника "Нур" стал первым удачным в этом году после двух неудачных, проведенных в январе и феврале этого года. Причинами неудач в Тегеране назвали технические проблемы с ракетой-носителем.

Между тем западные СМИ сообщают, что факт вывода иранского военного спутника на орбиту не подтвержден независимыми источниками, пока об этом сообщают только иранские средства массовой информации.

Ранее США неоднократно заявляли, что Иран для вывода спутников в космос использует технологии, применяемые в межконтинентальных баллистических ракетах (МБР). При этом Вашингтон требует полностью запретить испытания иранских МБР, грозя введением новых экономических санкций против Тегерана.