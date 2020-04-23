В США определились с новой крылатой ядерной ракетой

Крылатые ядерные ракеты нового поколения для ВВС США будет строить Raytheon. Вчера, 21 апреля, портал defensenews.com сообщил о том, что тендер в рамках программы LRSO завершён досрочно.

Перспективные крылатые ракеты Long Range Stand-Off (LRSO) будут приняты на вооружение раньше срока. ВВС США досрочно завершили тендер, назвав победителем компанию Raytheon. Единственный конкурент — Lockheed Martin — также продолжит участвовать в проекте, но уже в качестве субподрядчика.

Крылатая ракета AGM-86B Источник изображения: airandspace.si.edu

Новая ракета должна заменить устаревшую крылатую ракету AGM-86B (ALCM), которая эксплуатируется с 80-х годов. Технических деталей программы LRSO пока известно немного. Известно, что эти ракеты должны обладать повышенной скрытностью, чтобы преодолевать передовые системы ПВО.

Модернизация американского ядерного арсенала стартовала в 2013 году в рамках реализации стратегии «3+2», в течение 25 лет семь типов ядерных боезарядов будут заменены на пять новых. По словам главы Национального управления ядерной безопасности Фрэнка Клотца, «США будут иметь в своём ядерном арсенале три боеголовки для ракет наземного и морского базирования, а также два типа боезарядов, доставляемых по воздуху. Один из них — бомба свободного падения, второй — боеголовка, устанавливаемая на крылатую ракету». По различным оценкам, ядерное перевооружение США может стоить порядка $1 трлн, из которых $350 млрд будут потрачены в ближайшее десятилетие.