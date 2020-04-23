Китайский генерал рассказал о полученном армией опыте в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в борьбе с эпидемией коронавируса проверила свои возможности по мобилизации, экстренному реагированию, быстроте маневренности и переброске сил на дальние расстояния, сообщил атташе по вопросам обороны при посольстве КНР в РФ генерал-майор Куй Яньвэй.

Он подготовил авторскую статью для журнала "Национальная оборона", апрельский выпуск которого выйдет в ближайшие дни.

"Борьба НОАК с эпидемией – это действия невоенного характера в новых условиях, которые позволили проверить возможности китайской армии по подготовке к мобилизации, экстренному реагированию, быстроте маневренности и переброске сил на дальние расстояния", - отметил Куй Яньвэй.

Атташе подчеркнул, что сегодня этот опыт нуждается в обобщении.