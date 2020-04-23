Россия надеется на активизацию военного сотрудничества с Афганистаном

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия надеется, что после преодоления политического кризиса в Афганистане, сложившегося после выборов президента, военное сотрудничество Москвы и Кабула активизируется, сказал РИА Новости посол России в Афганистане Александр Мантыцкий.

Посол отметил, что в связи с проводимым властями Афганистана совместно с войсками США и миссией НАТО "Решительная поддержка" "курсом на построение афганской армии по западному образцу, наше сотрудничество в военно-технической сфере в двусторонней российско-афганской повестке дня не стоит".

"Тем не менее, мы всегда готовы конструктивно рассматривать запросы афганских партнеров на поставку российских вооружений и военной техники. Надежность наших вертолетов семейства "Ми", их работоспособность и приспособленность к афганским условиям уже не раз отмечались высшим командным составом Афганских национальных сил безопасности. Будем надеяться, что в рамках сотрудничества с новым правительством ИРА, которое определится по итогам урегулирования разногласий между Гани и Абдуллой, мы сможем активизировать нашей взаимодействие в этой сфере", - подчеркнул посол.

Переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признающий своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства.