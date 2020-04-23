Мотострелки ЗВО получили 5,5 тысячи автоматов АК-12

Полки и дивизии Сухопутных войск продолжают массово оснащать новыми автоматами Калашникова АК-12. Первую партию такого оружия - 5,5 тысячи единиц - получило дислоцированное в Смоленской области мотострелковое соединение Западного военного округа.

Известно, что по планам Минобороны РФ только в нынешнем году в войска передадут 40 тысяч АК -12. В первую очередь ими вооружают стрелковые и разведывательные подразделения, а также армейский спецназ. К примеру, боевую эффективность нового автомата уже проверяют в Тамбовской бригаде специального назначения. Пять сотен АК-12 калибра 5,45 мм туда передали в прошлом месяце. Ранее такие же "стволы" получили мотострелки одной из дивизий Восточного военного округа.

Солдаты по достоинству оценили преимущества нового автомата Калашникова. Он имеет небольшую отдачу при стрельбе, удобный регулируемый приклад и тактический ремень АК-12. А еще за счет съемного дульного тормоза-компенсатора автомат позволяет вести малошумный и беспламенный огонь. Это оружие можно перезаряжать одной рукой без передергивания затвора при смене магазина. К тому же автомат обладает улучшенной эргономикой и большей кучностью при стрельбе очередями. Кроме того, на нем предусмотрены режимы одиночного выстрела и очереди с отсечкой по два патрона.

АК-12 весит чуть более трех килограммов, имеет скорострельность 700 выстрелов в минуту и прицельную дальность в тысячу метров. Наличие планки Пикатинни на крышке ствольной коробки позволяет устанавливать на автомат коллиматорные, оптические и ночные прицелы, а также механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком. Это оружие можно дополнить передней рукоятью, фонарем и лазерным целеуказателем. При необходимости АК-12 оснащают 40-мм подствольным гранатометом ГП-25 или ГП-30.

Внешне автомат схож с классическим АК и сохранил надежность работы всех механизмов знаменитого "Калашникова". Уровень унификации с базовым образцом АК-74М, по некоторым данным, превысил пятьдесят процентов, что позволило быстро и с минимальными затратами начать серийное производство АК-12. Для него даже подходят штатные магазины 74-й модели емкостью 30 патронов.

Все эти обстоятельства учили в Минобороны РФ при выборе автомата для боевой экипировки "Ратник". Одним из главных аргументов в пользу АК-12 стала его относительно небольшая цена. По подсчетам ведомства, новое оружие обходится военным заказчикам лишь на четверть дороже, чем штатные автоматы.

Юрий Гаврилов