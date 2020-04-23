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Деловая газета "Взгляд"

Коронавирус сорвал график производства самолетов F-35

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Источник изображения: Christian Thiel/Global Look Press

Коронавирус оказал серьезное влияние на авиационный бизнес американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Производство истребителей F-35 столкнулось с риском нарушения графика и срыва поставок, заявили в руководстве компании.

Гендиректор Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон заявила, что "сбои, вызванные вирусом, заставили нас снизить ожидания по продажам в 2020 году, так как производство и цепочка поставок в последнее время замедлились", сообщает Defense News.

Компания прогнозирует, что ее общий объем продаж к 2020 году составит от 62,25 до 64 млрд долларов. В январе прогнозировалось, что объем продаж составит от 62,75 до 64,25 млрд долларов.

Финансовый директор корпорации отмечает, что производство истребителей F-35 больше всего пострадало от ситуации с коронавирусом.

Ранее Пентагон сообщал о задержках в графике приобретения вооружения, причем особенно сильно пострадали именно авиационные программы.

Напомним, в марте сообщалось, что испытания новейшего истребителя F-35 Lightning II были приостановлены, так как в штате Калифорния закрыли авиабазу "Эдвардс" в рамках мер по борьбе с коронавирусом.


Наталья Ануфриева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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