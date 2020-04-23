Новейший патрульный корабль "Павел Державин" прибыл в Новороссийск для прохождения испытаний

ЦАМТО, 22 апреля. Новейший патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" прибыл в Новороссийск для прохождения испытаний. Это третий корабль данного проекта, контракт на строительство которого был подписан с Зеленодольским заводом имени А.М.Горького.

Согласно контрактным обязательствам, "Павел Державин" будет передан в состав Военно-морского флота России до конца 2020 года после проведения всех этапов испытаний.

Справочно:

Патрульный корабль проекта 22160, спроектированный АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург), на котором впервые в России реализована модульная концепция, предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны; также может выполнять поисково-спасательные функции, антипиратские задачи и сопровождать конвои судов.

Корабль построен по модульному принципу, имеет водоизмещением около 2 тыс. т, развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6 тыс. миль, автономность – 60 суток. Корабль спроектирован с учетом обеспечения комфортных условий экипажу (до 80 человек). На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения патрульные корабли этого проекта оснащены новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитным ракетным комплексом и пулеметами.

Корабль назван в честь Героя Советского Союза капитана 1-го ранга Павла Ивановича Державина, который в годы Великой Отечественной войны был командиром бригады бронекатеров Дунайской военной флотилии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.