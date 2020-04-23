Более 100 боевых машин пехоты БМП-3 поступят в Сухопутные войска в текущем году

ЦАМТО, 22 апреля. Более 100 боевых машин пехоты БМП-3 поступят в течение года в подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Штатным вооружением БМП-3 являются 100-мм орудие – пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат. Переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения заменено кормовым по танковой схеме. Таким образом, улучшается обзор механика-водителя, обитаемость внутреннего объема, более выгодно распределяется вес по длине машины.

БМП-3 отличается высокой маневренностью, огневой мощью и хорошей бронезащитой. Универсальный характер вооружения позволяет БМП-3 вести борьбу с различными целями, включая воздушные, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.