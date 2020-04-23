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ЦАМТО

ВВС Республики Корея получили очередной БЛА RQ-4B "Глобал Хок"

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Источник изображения: Фото: Harry Harris

ЦАМТО, 22 апреля. Посол США в Республике Корея Гарри Харрис на своей странице в Twitter поздравил командование ВВС страны с получением на минувшей неделе очередного БЛА большой продолжительности полета RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок".

Данное сообщение сразу же вызвало дискуссию о том, уместно ли кому бы то ни было раскрывать информацию о поставках продукции военного назначения, которую официальный Сеул не хочет публиковать.

В своем сообщении посол не раскрыл подробности события, в том числе, где была сделана размещенная им фотография, когда и сколько БЛА прибыло в страну.

Южнокорейские военные источники с опозданием подтвердили факт прибытия БЛА на минувшей неделе, добавив, что фотография, вероятно, была сделана до поставки.

Ряд источников южнокорейского агентства Yonhap заявили о том, что позиция официального Сеула заключается в неразглашении подобных фактов по соображениям безопасности и сообщение посла в Twitter можно рассматривать как акт "дипломатической грубости". Агентство отмечает, что ранее, в ноябре 2019 года, тот же Г.Харрис сообщил через свой Twitter о прибытии в Республику Корея двух истребителей F-35A.

Тем не менее, отвечая на вопрос о позиции южнокорейской стороны по данному вопросу, заместитель официального представителя Министерства обороны Республики Корея Мун Хонг-сик (Moon Hong-sik) заявил, что "военное ведомство не имеет права комментировать твиты".

По имеющимся данным, на апрель была запланирована поставка ВВС Республики Корея второго и третьего из четырех заказанных БЛА RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок". По данным источников Jane's Defence Weekly, пока доставлен только второй БЛА. Как предполагалось ранее, в первом полугодии должен быть поставлен и четвертый RQ-4B. Тем не менее, график поставок может быть изменен из-за сложной ситуации с пандемией COVID-19.

Командование ВВС Республики Корея, со своей стороны, заявило, что БЛА RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок" должны быть введены в боевой состав к концу 2020 года. Для их эксплуатации в конце прошлого года была сформирована новая разведывательная эскадрилья.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2012 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой поставке Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 БЛА RQ-4 Блок.30 (I) "Глобал Хок", а также связанных с контрактом услуг и оборудования на сумму до 1,2 млрд. долл.

Командование ВВС США 16 декабря 2014 года заключило с Northrop Grumman контракт на поставку ВС Республики Корея четырех БЛА RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок", двух запасных двигателей и двух наземных станций управления. Стоимость соглашения оценивается в 657,4 млн. долл.

Предполагалось, что два БЛА будут переданы заказчику в 2018 году и еще два – в 2019 году. Тем не менее, в апреле 2018 года было объявлено, что США перенесли поставку первых БЛА RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок" на 2019 года с целью проведения работ для усиления защиты систем от взлома программного обеспечения и проведения других мероприятий, связанных с кибербезопасностью.

Госдепартамент США 30 июля 2019 года одобрил запрос на оказание в рамках программы "Иностранные военные продажи" материально-технического обеспечения парка БЛА RQ-4 Блок.30 "Глобал Хок" ВС Республики Корея общей стоимостью до 950 млн. долл. (1,15 трлн. вон).

Первый БЛА RQ-4B Блок.30 "Глобал Хок" был доставлен на авиабазу "Сачхон" самолетом в декабре 2019 года.

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Страны
США
Южная Корея
Продукция
F-35A
Global Hawk
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2020-й год
БПЛА
Кибербезопасность
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