В РВСН обновляется парк специальной техники

ЦАМТО, 22 апреля. В Ракетные войска стратегического назначения поступят новые боевые машины дежурных сил (БМДС), которые предназначены для перевозки дежурных сил РВСН.

Помимо автомобилей БМДС, в РВСН планируется поставка новейших агрегатов технического обеспечения ракетного вооружения, оборудованных по последнему слову техники, такие как подвижные технические пункты управления и машины контроля проведения работ.

Также для обеспечения безопасности позиционных районов в РВСН поступят машины дежурной смены охраны и обороны, которые оснащены комплектами быстро развертываемых технических средств охраны, средствами маскировки, палатками для размещения личного состава и другими необходимыми специальными средствами.

Все образцы новой специальной техники РВСН будут представлены на форуме "Армия-2020", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.