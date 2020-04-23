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ЦАМТО

В РВСН обновляется парк специальной техники

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Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН. Архивное фото
Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

ЦАМТО, 22 апреля. В Ракетные войска стратегического назначения поступят новые боевые машины дежурных сил (БМДС), которые предназначены для перевозки дежурных сил РВСН.

Помимо автомобилей БМДС, в РВСН планируется поставка новейших агрегатов технического обеспечения ракетного вооружения, оборудованных по последнему слову техники, такие как подвижные технические пункты управления и машины контроля проведения работ.

Также для обеспечения безопасности позиционных районов в РВСН поступят машины дежурной смены охраны и обороны, которые оснащены комплектами быстро развертываемых технических средств охраны, средствами маскировки, палатками для размещения личного состава и другими необходимыми специальными средствами.

Все образцы новой специальной техники РВСН будут представлены на форуме "Армия-2020", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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