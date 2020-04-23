Невидимый враг: 105 лет назад было впервые применено химическое оружие

При бельгийском городе Ипр 105 лет назад впервые в истории было применено химическое оружие. Результат - свыше 5 тысяч погибших и 15 тысяч пострадавших: сработал не только поражающий эффект хлора, но и полное отсутствие на тот момент любых средств химзащиты.

Крупная операция по применению химического оружия готовилась германской стороной несколько месяцев. "Вдохновителем" этой операции был будущий лауреат Нобелевской премии Фриц Габер, возглавлявший берлинский институт имени Кайзера Вильгельма. Он лично руководил событиями 22 апреля 1915 года при Ипре и проработал всю схему.

Пуск хлора было предложено провести из газовых баллонов. Подготовка была весьма трудоемкой. В течение нескольких ночей германские войска установили в окопах 6-километрового фронта более сотни батарей. Дело было за правильным направлением ветра, которого пришлось ждать больше 10 дней.

Находившийся в жидком состоянии хлор с помощью вентиля выбрасывался в воздух и становился газообразным. Плотное желто-зеленое облако начало медленно двигаться в сторону французских войск. За считанные минуты немецкие солдаты выпустили около 180 тонн хлора. Тяжелый газ стелился невысоко: в пределах полутора-двух метров над поверхностью земли. Но и этого было достаточно.

Конечно, разведка знала о готовящейся атаке. Но вот способ, которым она была проведена, вызвал панику и шок. Вместо канонады люди увидели ядовитый туман. Ни о каких средствах защиты в то время речи не было. Неожиданность парализовала людей: первые ряды солдат просто падали замертво. Кто-то пытался бежать, но таким образом лишь ускорял поражающее действие хлора. Газ разъедал слизистую дыхательных путей, глаза, глубокий вдох лишь ускорял мучительную смерть от удушья.

За ядовитым облаком следовали немецкие солдаты в масках: они добивали тех, кого не успел добить газ. Выжившие навсегда остались калеками.

Впрочем, картина на поле боя была жуткой даже для атакующих. Многие из германских солдат, будучи шокированными происходящим, не успели или забыли надеть маски, ядовитый туман поразил и их. Кто-то боялся идти вперед по зараженной земле. Часть пехотинцев пострадала из-за того, что сменилось направление ветра: хлор вернулся на изначальные позиции. О смертельных случаях среди германских солдат не сообщалось, но вот тяжелые поражения легких, глаз и других органов были. До прихода подкрепления немцы не смогли использовать полученное в результате химической атаки преимущество.

После случившегося возникли вопросы к Германии о нарушении принципов международного права - Гаагской конвенции 1899 года. Но Берлин аргументировал свою правоту тем, что химических снарядов войска не применяли, а про газы речи не было. Ипрские события стали спусковым крючком для многочисленных "сражений" химиков в течение всей Первой мировой войны. За хлором последовал фосген, дифосген, хлорпикрин, иприт и другие смертоносные отравляющие вещества. Каждое по степени токсичности и разрушающему действию превосходило предыдущие решения. Конвенция о запрещении химоружия была подписана только в 1993 году.

Майя Бирюкова