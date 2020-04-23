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Раскрыта цель F-35 в Сирии

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Источник изображения: Фото: George Frey / Reuters

Пара американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II оперативно развернута в «неизвестном месте» на Ближнем Востоке с целью защиты военной базы Эт-Танф международной коалиции в сирийской провинции Хомс, которая контролирует перемещения военных и техники из Ирана в Сирию, пишет The Drive.

Американское издание сообщает, что наиболее вероятным местом базирования данных американских самолетов в регионе служит авиабаза Муваффак Салти в Иордании. Издание отмечает, что Эт-Танф, находящийся в Сирии всего в 15 милях (более 24 километров) от границы с Иорданий и Ираком, занимает стратегическое местоположение.

«В последние годы ВВС [Военно-воздушные силы Соединенных Штатов] экспериментируют с рядом концепций быстрого развертывания, работая над расширением возможностей различных типов самолетов, пилотируемых и беспилотных, особенно самолетов-невидимок, которые обычно требуют более надежной инфраструктуры и логистических цепочек», — пишет издание.

В апреле американская корпорация Lockheed Martin, разработавшая и производящая F-35 Lightning II, подготовила 1000-го летчика и более 9000 сопровождающих специалистов для данного истребителя.

В марте компания поставила заказчику 500-й серийный истребитель F-35 Lightning II.

В январе Lockheed Martin пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ежегодно.

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Страны
Иордания
Ирак
Иран
Сирия
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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