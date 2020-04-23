Войти
Российская газета

NI оценил разрушительный потенциал российских подлодок проекта "Борей"

111
0
0
Источник изображения: РИА Новости

Американский журнал The National Interest назвал российскую подлодку, с которой не стоит связываться.

The National Interest опубликовал статью под заголовком "Знакомьтесь с российскими подлодками класса "Борей": они могут уничтожать целые страны за считанные минуты".

Речь в материале идет об АПЛ проекта "Борей" и "Борей-А".

Автор напоминает, что они должны прийти на смену подлодкам проектов Typhoon и Delta-IV ( в советской классификации "Акула" и "Дельфин" ).

Ссылаясь на военно-морского эксперта Х.И. Саттона, автор пишет, что первые подлодки были построены на основе заделов по недостроенным АПЛ проектов "Щука-Б" и "Антей". Однако "Борей-А" построен совершенно по-новому.

Практически неизменными остались только габариты АПЛ. Она  оборудована буксируемой антенной ГАС. У лодки  новая конструкция, созданная с целью повышения маневренности и снижения уровня шума.

Впрочем, причина, по которой АПЛ считается смертоносной, заключается  не в бесшумности, а в ее ракетах, отмечает автор.

"Борей-А", будет вооружен 16 ракетами. Вероятно, каждая из них несет до 10 боеголовок и имеет максимальную дальность около 9 300 километров.

Ракета обладает высокой маневренностью и может быть перенацелена во время полета.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
955 Борей
971 Щука-Б
Похожие новости
31.01.2020
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
20.12.2017
Рубка на рубку
04.12.2017
Новый "Борей"
30.07.2014
Подъем с глубины
23.04.2012
Подплав выходит на поверхность
23.06.2010
Горизонт в тумане неизвестности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.04 02:47
  • 32
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 23.04 01:45
  • 13
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом
  • 23.04 01:24
  • 16
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
  • 23.04 01:19
  • 15
«Орион» взят на вооружение
  • 23.04 01:10
  • 9
Время считать «Калибры» и собирать «Томагавки»
  • 23.04 00:59
  • 7
Оружие будущего – боеголовки РЭБ
  • 23.04 00:39
  • 17
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 23.04 00:28
  • 15
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 23.04 00:06
  • 90
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 22.04 23:57
  • 1
США запланировали испытания ракеты, против которой выступает Россия
  • 22.04 23:50
  • 1
«Если бы МО РФ верило в планы по «Армате», не стало бы заказывать партию Т-90М» - польские рассуждения
  • 22.04 23:09
  • 7
«Роскосмос» за «сумму с большим количеством нулей» создал «дырку от бублика»
  • 22.04 22:41
  • 5
Причины испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии: размышления и оценки
  • 22.04 21:03
  • 5
Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК
  • 22.04 21:00
  • 343
Страна не работает до 30 апреля