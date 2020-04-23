NI оценил разрушительный потенциал российских подлодок проекта "Борей"

Американский журнал The National Interest назвал российскую подлодку, с которой не стоит связываться.
The National Interest опубликовал статью под заголовком "Знакомьтесь с российскими подлодками класса "Борей": они могут уничтожать целые страны за считанные минуты".
Речь в материале идет об АПЛ проекта "Борей" и "Борей-А".
Автор напоминает, что они должны прийти на смену подлодкам проектов Typhoon и Delta-IV ( в советской классификации "Акула" и "Дельфин" ).
Ссылаясь на военно-морского эксперта Х.И. Саттона, автор пишет, что первые подлодки были построены на основе заделов по недостроенным АПЛ проектов "Щука-Б" и "Антей". Однако "Борей-А" построен совершенно по-новому.
Практически неизменными остались только габариты АПЛ. Она оборудована буксируемой антенной ГАС. У лодки новая конструкция, созданная с целью повышения маневренности и снижения уровня шума.
Впрочем, причина, по которой АПЛ считается смертоносной, заключается не в бесшумности, а в ее ракетах, отмечает автор.
"Борей-А", будет вооружен 16 ракетами. Вероятно, каждая из них несет до 10 боеголовок и имеет максимальную дальность около 9 300 километров.
Ракета обладает высокой маневренностью и может быть перенацелена во время полета.
Олег Корякин