Системы С-400 Черноморского флота "прикрыли" от авианалёта важные экономические объекты

Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму.

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Расчёты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" провели учение по защите важных экономических объектов, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.

"На Черноморском флоте военнослужащие зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО) провели специальное учение по противовоздушной обороне важных объектов гражданского сектора экономики", - заявил Рулёв.

По его словам, в ходе учения поступила информация о внезапном приближении авиации условного противника, в роли которой выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО.

"Расчёты С-400 "Триумф" отработали алгоритм действий по обнаружению, идентификации и уничтожению условного противника. Воздушные цели были поражены электронными пусками ракет", - сказал официальный представитель ЧФ.

Он отметил, что зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь" в ходе учения отработали прикрытие позиций С-400 от ракетной атаки условного противника.