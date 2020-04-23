В медцентры Минобороны будет поставлено около 0,5 млн единиц медтехники

Более полумиллиона единиц медицинской техники будет поставлено в строящиеся многофункциональные медицинские центры Минобороны. Всего медцентры получат 2 тыс. наименований различных предметов медицинского назначения, сообщает пресс-служба ведомства.

На семь строительных площадок медцентров уже идет поставка медоборудования и в ближайшее время начнется его монтаж.

Первый многофункциональный медицинский центр был сдан 17 апреля в Нижнем Новгороде.

О планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу 26 марта заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, до 30 апреля будут построены восемь центров: в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая — достроены остальные.