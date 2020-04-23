Военные РФ оценили противоэпидемический режим в медцентре сербского города

Российские эпидемиологи оценили организацию работы во временном медицинском центрe для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, развернутом в спортивном комплексe сербского городa Крушевац. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в Минобороны России.

В ведомствe рассказали, что центр предназначен для изоляции и лечения пациентов, у которых болезнь протекает в легкой и средней формe.

«Тяжелобольным оказывают помощь в специализированных медицинских учреждениях Минздрава и Минобороны Сербии», — пояснили в Минобороны.

Российские специалисты уже в третий раз посещают медучреждения в Крушеваце и оценивают выполнение данных ранее рекомендаций по соблюдению противоэпидемического режима.

Одновременно продолжаются совместные дезинфекционные мероприятия сводными расчетами. За сутки были обработаны 27 объектов в городах Белград, Нови-Пазар и Прокупле.

Кроме того, две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 29 пациентов, инфицированных COVID-19, в больницах городов Нови-Пазар и Алексенац. Российские военврачи также провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации персоналу медучреждений в городах Белград, Зренянин и Куршумлия.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Сербии, проведена дезинфекция на 81 объекте в 14 городах.

14 апреля посол Сербии в Москве Мирослав Лазански заявил, что республика нуждается в новой поставке из России различного медицинского оборудования для борьбы с пандемией коронавируса.