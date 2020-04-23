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Известия.ru

Российские и турецкие военные провели патрулирование трассы М4 в Сирии

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Российские и турецкие военные совместно провели пятое патрулирование трассы М-4 в Сирии. Об этом рассказал начальник совместного координационного центра в зоне деэскалации Идлиб Виктор Шуляк.

Колонна российских машин вышла из Серакиба, навстречу им выдвинулась турецкая бронетехника. В условленном месте военные двух стран встретились и обсудили построение колонны, количество бронемашин с каждой стороны, а также кто будет прикрывать патруль с воздуха, а кто с земли.


Все военные были в марлевых повязках, сейчас это обязательное условие по безопасности. В патрулировании приняли участие турецкие автомобили «Кирпи», а также российские БТР-82 и «Тигры». С неба движение контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

5 марта в Москве прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры продлились более шести часов. Целью переговоров было согласование по урегулированию конфликта. В результате переговоров стало проводиться совместное патрулирование.

15 марта в Минобороны России сообщили, что маршрут первого совместного российско-турецкого патруля участка трассы М4 в Идлибе сократили из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями.

Трасса М4 соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения и стать гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

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