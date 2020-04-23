Начальник госпиталя в Бергамо оценил работу российских специалистов

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил работу российских военных медицинских специалистов, которым сейчас отдают самых сложных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В особенности Волотти отметил пунктуальность и дисциплинированность российских военных медиков. Он также рассказал, что на данный момент из госпитали уже выписано 29 человек. На сегодняшний день в нем не было зарегистрировано ни одного летального исхода, подчеркнул начальник медучреждения.

Кроме того, Волотти добавил, что численность пациентов на данный момент не такая большая, как несколько недель назад, но ничего не изменилось в плане их сложности. Многие больные находятся в реанимации.

16 апреля итальянские врачи поблагодарили медиков из России за помощь в борьбе с коронавирусом в Бергамо — одном из эпицентров распространения болезни в Италии.

2 апреля российский вирусолог Александр Семёнов рассказал, что в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам из РФ борщ. Однако подарок итальянских поваров вызвал споры и возмущение украинцев в соцсетях.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных медиков, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса.