Нихон кэйдзай (Япония): из-за отмены договоров по ядерному оружию на горизонте замаячил российско-китайский альянс

В мире начался очередной виток гонки вооружений: механизмы контроля над вооружениями рушатся, а Россия, США и Китай спешно модернизируют свои ядерные арсеналы, пишет известный американский политолог. По его мнению, прежде чем ситуация начнет разряжаться, нас ждет усиление напряженности — в первую очередь в Азии.

Москва - Видео ВМС США не привлекло к себе внимание всего мира и не отвлекло его от пандемии коронавируса. На выложенных в Ютьюбе видеокадрах видно, как темной гавайской ночью в небо взлетает маленькая ракета, оставляя после себя оранжевое пламя.

Но эти ничем не примечательные видеокадры от 19 марта продемонстрировали очередной шаг в стремительно ускоряющейся гонке вооружений. То, что многим показалось обыкновенной ракетой, на самом деле является гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, и эта новомодная система летит в пять раз быстрее скорости звука, меняя при этом направление полета, чтобы уклониться от ПРО.

Успешное американское испытание состоялось в момент, когда все три державы спешно модернизируют свои ядерные арсеналы, а существовавший после холодной войны механизм контроля вооружений рушится. Последний договор в данной области - это подписанное в 2010 году между Россией и США соглашение о сокращении стратегических вооружений СНВ-3, и его действие заканчивается в феврале 2021 года. После этого не будет уже никаких ограничений по количеству стратегических ядерных вооружений, которыми страны могут обладать, и которые они могут развертывать.

Администрация Дональда Трампа настаивает на том, что если договор продлять, то в него нужно включать Китай, а тот присоединяться к нему не желает. В связи с этим некоторые эксперты предупреждают, что когда закончится действие СНВ-3, а США приступят к размещению обычных ракет средней дальности в Азии, начнет формироваться настоящий военный альянс России и Китая.

"Есть мнение, что Соединенные Штаты используют продление СНВ-3 для оказания давления на Китай, но Пекин считает такие действия нелегитимными", - заявил научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Тун Чжао (Tong Zhao).

"КНР считает, что поскольку США бесспорно обладают более мощным арсеналом, чем Китай, Пекину просто нет смысла подключаться к трехстороннему механизму контроля вооружений".

Действительно, ядерный арсенал у Китая намного меньше, чем у США и России. У него менее 300 боезарядов, в то время как у России и Америки их около 6 000 на каждую, включая списанные боеголовки и те, что находятся в резерве. Это данные последних подсчетов Бюллетеня ученых-атомщиков.

Но верно и то, что Китай пытается расширять и модернизировать этот арсенал.

В прошлую среду Госдепартамент США высказал предположение, что Китай проводит подземные ядерные испытания, хотя он подписал (но не ратифицировал) Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Госдепартамент сообщил, что Китай активно ведет земляные работы на одном из полигонов, "видимо, готовясь использовать его круглогодично", применяет взрывоизолирующие контейнеры и "не проявляет открытости по вопросу своих ядерных испытаний".

Китай не стесняется демонстрировать свою ядерную мощь. В октябре прошлого года во время парада в день национального праздника он показал свою межконтинентальную баллистическую ракету DF-41, которая может доставить к целям на континентальной части США 10 головных частей, а также гиперзвуковое оружие DF-17.

Не менее важно и то, что Китай на протяжении десятилетий создает мощные неядерные ракетные силы. Если США и Россия были связаны обязательствами в рамках подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который запрещал им принимать на вооружение крылатые и баллистические ракеты наземного базирования (как ядерные, так и обычные) с дальностью от 500 до 5 500 километров, то Китай обладал полной свободой действий и мог разрабатывать такое оружие.

Китайский ракетный арсенал разрастается, и включает сегодня в свой состав "убийц авианосцев", как называют ракеты DF-21D и DF-26. Они могут наносить удары не только по авианосцам и другим кораблям на удалении свыше 1 000 километров, но и по таким удаленным американским базам как Гуам.

По словам Туна, наращивая свой обычный ракетный арсенал, Китай преследует как минимум две общие цели. Первая - это обеспечение ключевых национальных интересов, таких как воссоединение с Тайванем. Вторая цель - реализовать свои территориальные претензии на Южно-Китайское море и на находящиеся под административным управлением Японии острова Сенкаку, которые в Китае называют Дяоюйтай.

"Главное препятствие для Китая на пути обеспечения этих интересов - способность и намерение США осуществлять военную интервенцию в этих районах", - сказал Тун. "Ракеты средней дальности наземного базирования являются для Китая очень эффективным инструментом, дающим ему военные преимущества в районе первой цепочки островов и возможность сдерживать вооруженное вмешательство США", - добавил он, имея в виду первую линию крупных архипелагов у побережья Восточной Азии.

Но это не устраивает Вашингтон.

Адмирал Гарри Гаррис (Harry Harris), командовавший Тихоокеанским командованием ВС США, заявил в 2017 году, выступая в конгрессе, что у Китая самые крупные и самые разноплановые ракетные силы в мире. "Если бы Китай участвовал в Договоре РСМД, 95% этих сил нарушали бы положения данного договора", - сказал он.

Такая обеспокоенность вылилась в практические действия, когда США в августе прошлого года вышли из ДРСМД. Вашингтон объяснил это нарушениями со стороны Москвы, однако главная цель заключалась в противодействии потенциальным угрозам со стороны Пекина, о чем рассказал бывший высокопоставленный руководитель из Пентагона Элбридж Колби (Elbridge Colby), помогавший администрации Трампа разрабатывать Стратегию национальной обороны. "Китайский аспект был для США намного важнее", - сказал он.

"Для США выгодно иметь в Европе запрещенные ДРСМД ракеты, особенно малой дальности, которые не могут проникать вглубь российской территории. Но для Америки намного важнее разместить их в Тихом океане из-за размаха военного строительства в Китае и по причине географических особенностей этого региона".

Колби объяснил, что поскольку основные американские силы и средства в западной части Тихого океана сосредоточены на нескольких базах и кораблях, размещение в этом регионе обычных ракет наземного базирования приведет к существенному увеличению числа целей, которые необходимо учитывать Китаю.

Вскоре после того как США вышли из Договора РСМД, министр обороны Марк Эспер объявил, что такие ракеты будут размещены в Азии в недалеком будущем. Китайское Министерство иностранных дел в ответ заявило, что Пекин "не станет безучастно наблюдать за происходящим, и будет вынужден принять ответные меры", если США развернут эти ракеты.

Это не устрашило Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США, которое в конце прошлого месяца представило в конгресс бюджетную заявку, запросив дополнительно 20 миллиардов долларов на "восстановление перевеса" США в регионе. Сюда вошли средства на оружие средней дальности, такое как крылатые ракеты ВМС "Томагавк", которые могут быть как наземного, так и морского базирования.

Китай со своими ответными действиями не будет в одиночестве, если США разместят в Азии ракеты, запрещенные ДРСМД, говорит генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский, который возглавлял российскую военную делегацию на переговорах по контролю вооружений. Он рассказал интернет-изданию "Никкэй Эйжиан Ревю" (Nikkei Asian Review), что Москва в ответ может развернуть собственные ракеты средней дальности наземного базирования на Дальнем Востоке России.

"Если американцы поставят такие ракеты на Гуаме или на Филиппинах, что ж, пусть ставят, - сказал Бужинский. - Но если они разместят их в Японии, то это создаст угрозу России, и мы тогда развернем свои ракеты где-нибудь на Чукотке, чтобы они достигали территории США".

Некоторые российские эксперты идут еще дальше, делая прогноз о том, что если США разместят ракеты в Азии, Россия и Китай отбросят в сторону свои давние опасения и сформируют официальный военный альянс.

"Если американцы совершат глупость и развернут ракеты в Восточной Азии, создав угрозу России и Китаю, то наши отношения [с Китаем] перейдут определенную черту и перерастут в военный альянс", - сказал Алексей Арбатов, возглавляющий Центр международной безопасности в московском Институте мировой экономики и международных отношений.

США своими действиями уже принуждают Россию и Китай к сближению. В октябре российский президент Владимир Путин рассказал, что Москва помогает Китаю разрабатывать систему раннего предупреждения о ракетном нападении. На сегодня такие системы имеются только у США и России.

Бужинский, который уволился из российских вооруженных сил в 2009 году, сказал, что еще 10 лет назад такая помощь Китаю была бы немыслима. "Помню, когда я служил в Министерстве обороны, мы всячески избегали этого вопроса, потому что это очень деликатная сфера сотрудничества, - рассказал он. - То, что мы сейчас помогаем Китаю разрабатывать эту систему, является огромным шагом вперед. Это показывает, что любые действия США по развертыванию ракет или систем противоракетной обороны в Азии будут подталкивать Россию и Китай к развитию сотрудничества".

Предстоящее прекращение действия СНВ-3 может привести к тому, что Москва пойдет на более радикальные шаги. Арбатов отметил, что если США не согласятся на продление договора, Россия может предложить Китаю стратегические баллистические ракеты и бомбардировщики. "Стратегическое" оружие отличается от "оперативно-тактического" тем, что оно предназначено для массового уничтожения в рамках общей военной стратегии, а не для применения на поле боя.

Коронавирус еще больше омрачил перспективы спасения СНВ-3 в предстоящие месяцы. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что из-за пандемии прерваны регулярные двусторонние инспекции, предусмотренные соглашением.

Москва также критикует Вашингтон за призывы загнать Китай в угол и заставить подписать договор. "Это открытая провокация - настаивать на участии Китая в данном процессе в качестве предварительного условия вопреки тому, что Пекин многократно и четко излагал свою позицию по этому вопросу", - заявил в ноябре прошлого года российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Москве на конференции по нераспространению.

Тем не менее, в прошлую пятницу госсекретарь США Майк Помпео позвонил Лаврову и подчеркнул, что "любые будущие переговоры по контролю вооружений должны основываться на концепции президента Трампа о трехстороннем соглашении, в котором будут участвовать Россия и Китай", о чем сообщил пресс-секретарь Госдепартамента.

Если история холодной войны о чем-то говорит, отметил Бужинский, то напряженность в Азии скорее всего усилится, и уже после этого начнет снижаться.

"Карибский кризис породил современную эпоху контроля вооружений, - сказал он. - Наверное, понадобится еще один кризис, чтобы все осознали необходимость договариваться и заключать сделки".

Дмитрий Саймс (Dimitri K. Simes)