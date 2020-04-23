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ТАСС

В Центре подготовки космонавтов рассказали о продолжении работы в дистанционном режиме

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Восемь кандидатов в космонавты набора 2018 года продолжают подготовку в условиях самоизоляции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Восемь кандидатов в космонавты набора 2018 года слушают лекции дистанционно в условиях самоизоляции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

"У нас есть группа общекосмической подготовки из восьми человек. В течение этой недели с ними запланированы дистанционные лекции", - отметили в ЦПК.

В пресс-службе отметили, что сейчас участники находятся на самоизоляции. В группу общекосмической подготовки входят Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков Олег Платонов и Евгений Прокопьев.

На сегодняшний день режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в онлайн-режиме.

Тренировки непосредственно в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) в условиях пандемии коронавируса продолжаются для ограниченного числа космонавтов.

В частности, идет реабилитация вернувшегося на Землю члена экипажа МКС Олега Скрипочки и тренировки двух экипажей. "Со Скрипочкой составлено расписание занятий. С ним проводятся реабилитационные мероприятия. Также он проходит программу послеполетного медицинского обследования и участвует в послеполетных медико-биологических исследованиях", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в ЦПК, также "на подготовке именно в Центре находятся два экипажа, с которыми проводятся занятия на тренажере транспортного пилотируемого корабля и российского сегмента МКС". Тренировки проводятся, поскольку "нельзя прерывать космическую программу".

С целью нераспространения коронавируса, уточнили в пресс-службе, предприняты строжайшие меры безопасности: на занятия допускается ограниченное число специалистов (космонавты и один-два инструктора), введен обязательный медицинский контроль, обработка рук, термометрия. Также три раза в день проводится обработка помещений хлорсодержащими растворами. При этом всех космонавтов, живущих за пределами Звездного городка, доставляют к месту тренировок на служебном транспорте.

Остальные космонавты находятся на самоизоляции.

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Страны
Россия
Компании
ЦПК Гагарина
Проекты
Медицина
МКС
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