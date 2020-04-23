На волне здоровья: военных врачей подключили к телемедицине

Пациентов госпитального судна «Иртыш» ВМФ России будут лечить с применением технологий телемедицины. Через закрытые каналы связи врачи смогут проводить онлайн-консилиумы с лучшими специалистами петербургской Военно-медицинской академии. Для отечественного флота это инновационная методика. По мнению экспертов, плавучий госпиталь должен значительно снизить нагрузку на лечебные учреждения Дальнего Востока в условиях распространения COVID-19.

Пациентов госпитального судна «Иртыш» ВМФ России будут лечить с применением технологий телемедицины. Через закрытые каналы связи врачи смогут проводить онлайн-консилиумы с лучшими специалистами петербургской Военно-медицинской академии. Для отечественного флота это инновационная методика. По мнению экспертов, плавучий госпиталь должен значительно снизить нагрузку на лечебные учреждения Дальнего Востока в условиях распространения COVID-19.

Помогут светила

Как сообщили источники «Известий» в главкомате ВМФ, помимо современного медицинского оборудования, судно получило систему связи для телемедицины. Теперь врачи смогут в любой момент связаться с Военно-медицинской академией в Санкт-Петербурге. Через закрытый сегмент передачи данных (военный интернет) они будут получать консультации у лучших специалистов, проводить совещания, а при необходимости вести трансляцию хирургических операций.

Единственное на данный момент в составе российского флота госпитальное судно «Иртыш» с прошлой недели стоит на рейде во Владивостоке. В соответствии с приказом министра обороны на нем развернуто 450 мест. В первую очередь возможности корабля предполагают использовать для лечения пациентов, у которых диагностированы не инфекционные заболевания. Это должно разгрузить стационарные учреждения на Дальнем Востоке, часть которых сейчас переоборудуют для приема больных COVID-19.

— Медицина не стоит на месте, и в центральных учреждениях накоплен большой опыт, который может пригодиться врачам на местах в той или иной ситуации, — рассказала «Известиям» врач-вирусолог Анна Орешкова. — А современные системы связи дают врачам возможности, которых у них не было еще 10–20 лет назад — оперативно ознакомиться с последними достижениями в той или иной области медицины. В том числе и в каких-то узких направлениях.

Одно из основных отличий плавучего госпиталя от стационарного медучреждения — отделение для выздоравливающих. В нем находятся те, кто уже получил необходимую помощь и теперь ждет, когда судно пристанет к берегу или примет на борт вертолет. Каюты, в которых находятся такие пациенты, никак не связаны с помещениями, где лечат больных.

В остальном корабль оборудован также как и обычная больница. Там есть хирургическое, реанимационное, терапевтическое и приемное отделения, рентгенкабинет, диагностический центр, аптека и медицинский склад. На борту также имеются спортивные залы, бассейн, баня, тир и салон отдыха. На судне может базироваться вертолет Ка-27ПС.

— Врачи постоянно должны повышать квалификацию. Развитие дистанционного медицинского образования сегодня очень актуально, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. — В нынешних условиях мы должны выходить на новый уровень. А технологии связи позволяют проводить вебинары, конференции и другие мероприятия. Задача в том, чтобы врач мог не только получить информацию, но и задать вопрос, услышать ответ. Новая цифровая эпоха должна дать мощный толчок к развитию образования врачей.

После модернизации

«Иртыш» был построен в Польше в 1980-е годы. В состав ВМФ вошел 31 июля 1990 года. В середине нынешнего десятилетия судно прошло модернизацию, в ходе которой на него установили новое оборудование. Медики получили современные комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований, хирургическое, реанимационное и анестезиологическое оборудование, всё необходимое для лабораторных исследований, а также системы жизне­обеспечения последнего поколения.

За последние годы корабль совершил несколько дальних походов и принял участие в ряде учений.

Ранее «Известия» сообщали, что Минобороны изменило перечень категорий граждан, которые могут получать помощь в армейских медицинских подразделениях. Теперь обращаться в них смогут родственники офицеров, отставники, служащие других силовых ведомств, а в экстренных случаях — все нуждающиеся. Новый порядок работы военных санчастей поможет разгрузить гражданские медучреждения в период пандемии.