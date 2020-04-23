Сингапурская армия заказала вторую партию боевых машин пехоты Hunter

Сингапурская промышленная группа Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering) сообщила, что в первом квартале 2020 года получила контракт министерства национальной обороны Сингапура на поставку сингапурской армии второй партии (Phase 2) новых боевых машин пехоты Hunter (NGAFV). Количество заказанных машин и парметры контракта, как и в случае с первой партией, не разглашается.

Одна из первых сингапурских серийных боевых машин пехоты Hunter (NGAFV) в составе 42-го батальона Сингапурского танкового полка (42 SAR) перед военным парадом 09.08.2019 (с) Planes.Patches.People 2019

Контракт на производство и поставку первой серийной партии (Phase 1) БМП Hunter (NGAFV) был выдан ST Engineering министерством национальной обороны Сингапура в марте 2017 года. Церемония официального принятия БМП Hunter (NGAFV) на вооружение сухопутных войск Сингапура состоялась в июне 2019 года, когда была передана первая партия из трех серийных машин. Известно, что к началу 2020 года новыми БМП был оснащен 42-й батальон Сингапурского танкового полка (42nd Battalion, Singapore Armoured Regiment - 42 SAR), до того имевший на вооружении сингапурские БМП Bionix.

Напомним, что БМП Hunter, первоначально известная под обозначением NGAFV (New Generation Armoured Fighting Vehicle), создавалась с 2006 года ST Engineering совместно с оборонным научно-технологическим агентством (Defence Science and Technology Agency) министерства национальной обороны Сингапура. Машина призвана заменить в сингапурской армии парк модернизированных гусеничных БТР М113A2 Ultra. Впервые БМП Hunter (NGAFV) была представлена общественности только в июле 2016 года.

Согласно официальным данным, БМП Hunter имеет боевую массу 29,5 тонн и вместимость 11 человек (в том числе три члена экипажа и до восьми пехотинцев). Длина машины 6,9 м, ширина 3,4 м, высота 3,4 м. БМП оснащена дизельным двигателем MTU 8V-199 TE20 мощностью 711 л.с. Максимальная скорость по шоссе 70 км/ч, запас хода до 500 км. Ходовая часть имеет по шесть опорных катков на борт. Заявляется высокий уровень защиты БМП, а также ее оснащение новой сетевой интегрированной информационной системой связи и передачи данных сингапурской армии Army Battlefield Internet (ABI) С4.

Принятый на вооружение сингапурской армии серийный вариант БМП Hunter оснащен израильским стабилизированным необитаемым/опционально обитаемым боевым модулем Rafael Samson 30, оснащенным 30-мм автоматической пушкой ATK Orbital Mk 44 Bushmaster (боекомплект 230 выстрелов) и 7,62-мм пулеметом (боекомплект 500 патронов), а также имеет выдвижную двухзарядную пусковую установку ПТУР Rafael Spike-LR II.

Сообщается, что помимо линейных БМП, министерство национальной обороны Сингапура заказало некоторое количество машин в вариантах бронированной ремонтно-эвакуационной машины и мостоукладчика.

ST Engineering также разработала на основе новой БМП вариант машины огневой поддержки (легкого танка), оснащенной бельгийской башней CMI Cockerill серии 3000 c 90-мм или 105-мм пушкой. Такая машина, в частности, предлагалась на сооветствующий конкурс американской армии по программе Mobile Protected Firepower (MPF).

Ранее ST Engineering с 1997 года вела производство для сингапурской армии 23-тонных гусеничных БМП Bionix cобственной разработки, а c 2006 года в производстве находилась 25-тонная модифицированная БМП Bionix II. Всего построено до 800 БМП серии Bionix и машин на их базе.

Первые сингапурские серийные боевые машины пехоты Hunter (NGAFV) в составе 42-го батальона Сингапурского танкового полка (42 SAR) на военном параде 09.08.2019 (с) Planes.Patches.People 2019

Первые сингапурские серийные боевые машины пехоты Hunter (NGAFV) в составе 42-го батальона Сингапурского танкового полка (42 SAR) на военном параде 09.08.2019. За ними следуют сингапурские БМП Bionix (с) Mediacorp

Боевые модули Rafael Samson 30 с выдвинутой двухзарядной пусковой установкой ПТУР Rafael Spike-LR II на первых сингапурских серийных боевых машинах пехоты Hunter (NGAFV) в составе 42-го батальона Сингапурского танкового полка (42 SAR) на военном параде 09.08.2019 (с) Mediacorp