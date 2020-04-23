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Вестник Мордовии

Чем редкие Т-72БА отличаются от других танков нижнетагильского семейства

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В публикациях, регулярно появляющихся в российских СМИ, наряду с танками Т-72Б3 время от времени упоминаются другие "семьдесятдвойки", имеющие буквенное обозначение БА. Чем они отличаются от других машин многочисленного семейства Т-72?

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Внешне они очень похожи на выпущенные ранее Т-72Б, получившие в 1989 году встроенную динамическую защиту "Контакт-5". Правда, в задней части башни виден так называемый датчик ветра, информация которого используется в ходе подготовки к открытию огня из 125-мм пушки.

В ходовую часть внедрены гусеничные ленты, аналогичные тем, что используются на Т-90А. То же самое касается двигателя, это тысячесильный В-92С2.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Сообщалось о том, что были проведены работы по защите автомата заряжания, улучшены средства связи, а также приборы наблюдения и прицеливания. Правда, танк так и не получил тепловизионного прицела, что ограничивает его применение в ночных условиях. Этот серьезный недостаток был исправлен лишь на Т-72Б3.

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Страны
Россия
Продукция
В-92С2
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
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