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Sohu (Китай): российский танк Т-14 впервые появился в Сирии. После запуска танка в серийное производство Турции будет трудно удержать Идлиб

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Сирия превратилась в испытательный полигон российского оружия, считает пользователь «Соху». Здесь в свое время испытания на поле боя проходили Су-57 и С-400, а теперь и новейшие танки Т-14 «Армата». Турции стоит пересмотреть свою стратегию в отношении Идлиба, убежден автор, ведь собственные танки защитить ее не смогут.

После вмешательства российских военных в ситуацию в Сирии она превратилась в полигон для испытаний новых образцов оружия российской оборонной промышленности. В 2018 и 2019 годах Министерство обороны РФ направило в Сирию опытные образцы истребителя Су-57 для испытаний на поле боя. Кроме истребителя Су-57, новые образцы оружия, такие как крылатые ракеты "Калибр", авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59МК2 "Овод", ракеты ПВО С-400 и комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха-4", также совершили свои первые военные операции на сирийском поле битвы или прошли первые испытания на поле боя. Недавно в России появились новости о том, что новейший российский основной боевой танк Т-14 на базе "Армата" также завершил боевые испытания в Сирии.

19 апреля в социальных сетях начала распространяться фотография (приведена в оригинале статьи - прим. ред.) российского основного боевого танка Т-14 на базе "Армата", расположенного на одной из улиц Сирии. На этой фотографии Т-14 окрашен в современный камуфляж, а на башне танка стоят два сирийских танкиста. На гусеницу опирается женщина-солдат, она тоже одета в камуфляжную форму, на голову надет шлем, а в руках держит универсальный пулемет ПКМ. Число людей на фотографии совпадает с полным составом экипажа основного боевого танка Т-14.

Вскоре после публикации фотографии российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров публично заявил в интервью российским СМИ, что основной боевой танк Т-14 "Армата" прошел всесторонние боевые испытания в Сирии, что подтверждают циркулирующие в Интернете фотографии сирийских испытаний основного боевого танка Т-14.

Т-14 "Армата" ранее неоднократно открыто демонстрировался на Красной площади в Москве, однако до настоящего времени эта модель боевого танка проходила испытания, а серийное производство и передача танков в пользование российским сухопутным оперативным военным подразделениям еще не были осуществлены. В настоящее время все представленные Т-14 являются испытательными образцами, и, по словам Дениса Мантурова, серийное производство основных боевых танков Т-14 начнется не раньше 2021 года, до официальной передачи в массовое производство Т-14 все еще будет проходить различные испытания в учебно-испытательных подразделениях российской сухопутной армии.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" считается образцом основного боевого танка четвертого поколения. В этой модели танка было реализовано множество революционных инновационных разработок, включающих в себя модульную конструкцию гусениц, башню беспилотного дистанционного управления, действующую радиолокационную станцию миллиметрового диапазона, конструкцию с низкой чувствительностью к обнаружению и передовую систему активную обороны. Все это может значительно улучшить способность к выживанию экипажа танка на поля боя. В то же время Т-14 значительно превосходит улучшенный российский основной боевой танк Т-90 с точки зрения маневренности, защищенности и огневой мощи. Министерство обороны России планирует закупить для российской армии более 2 тысяч основных боевых танков этого типа.

На этот раз основной боевой танк Т-14 "Армата" появился в Сирии для прохождения реальных боевых испытаний, которые, во-первых, показывают, что серия испытаний для этой модели основного боевого танка близится к завершению, и он вот-вот станет официальной активной частью российского вооружения. Во-вторых, на сирийском поле боя появился самый современный основной боевой танк российской армии, что само по себе стало сдерживающим сигналом для Турции. В этом году Турция продолжала проводить военные операции в провинции Идлиб и отказалась выводить войска, что стало сильной головной болью для России.

Несмотря на то, что российская армия не сможет за короткое время поставить большое число танков Т-14 в Сирию, само присутствие этой модели на сирийском поле битвы полностью доказывает эффективность основного боевого танка Т-14. Разрыв между основными боевыми танками Т-14 и М60 виден невооруженным глазом. И если Турция все еще не откажется от идеи долгосрочной оккупации Идлиба, в будущем велика вероятность, что она лицом к лицу встретится с российским Т-14.


Военный чертеж (军机图)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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