Оригинал взят у коллеги dambiev в Первые китайские танки VT4 для Пакистана

В середине апреля 2020 года на китайском танковом заводе Inner Mongolia First Machinery Group, более известного как завод № 617, входящего в состав объединения China North Industries Group Corporation (CNGC, выступает по брендом NORINCO Group) и находящегося в Баотоу в провинции Внутренняя Монголия, состоялась церемония отгрузки первой, после пандемии коронавируса В Китае, партии основных боевых танков VT-4, оснащенных броней ERA (Вариант FY-IV) для иностранного заказчика.

Китайские СМИ сообщают о том,что иностранным заказчиком выступает Пакистан.

Напомню, с 2015 года в Пакистане сравнительные испытания проходили китайский танк MBT3000 (VT4) и украинский БМ "Оплот", которые были представлены в тендере на закупку новых основных танков для пакистанской армии.