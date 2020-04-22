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РИА Новости

США назвали сроки испытания противоракеты SM-3

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Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях
Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Official U.S. Navy Page / SM 3 Block IIA is launched from the Aegis Ashore

ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. США намерены провести летом испытания новейшей противоракеты SM-3 Block IIA для отработки реагирования на вероятную угрозу со стороны Северной Кореи, заявил во вторник помощник замминистра обороны по ядерной и противоракетной обороне Роберт Суфер.

"Для дальнейшего снижения рисков в среднесрочный период мы планируем проведение испытаний ракеты SM-3 IIA против угрозы запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты", - сказал он в ходе видеобрифинга.

По его словам, о проведении подобных испытаний ранее просил конгресс.

"Мы проведем их, вероятно, в течение лета", - добавил Суфер.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва озабочена планами США в области ПРО и испытаниями SM-3 Block IIA в частности. По его словам, подобные испытания означают начало отработки системы для прямого противодействия России и создания потенциала который мог бы начать девальвировать российские средства ядерного сдерживания.

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Страны
КНДР
Россия
США
Продукция
sm-3
Проекты
Ядерный щит
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