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В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии

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Источник изображения: Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 «Армата» в Сирии может преследовать пропагандистские цели, пишет The Drive.

Американское издание напоминает, что ближневосточная страна стала своеобразным полигоном для испытания и рекламы российского оружия, в частности истребителей Су-35С и Су-57 и крылатых ракет «Калибр» и Х-101.

The Drive пишет, что Т-14 «Армата» считается самым защищенным российским танком, повреждение которого российские военные не могут допустить. «Тем не менее все еще существует вероятность того, что стечение обстоятельств может привести к повреждению или отключению танка, что будет крайне неловким [моментом] для российских властей», — говорится в публикации.

В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1» заявил о проведенном российскими военными в Сирии испытании Т-14 «Армата».

В том же месяце украинское консалтинговое агентство Defense Express выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».

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