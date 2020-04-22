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Деловая газета "Взгляд"

США запланировали испытания ракеты, против которой выступает Россия

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Источник изображения: Russian Defence Ministry/Global Look Press

США планируют летом провести испытания противоракеты SM-3 Block IIA, против которой возражает Россия, сообщил помощник замминистра обороны по ядерной и противоракетной обороне Роберт Суфер.

"Для дальнейшего снижения рисков в среднесрочный период мы планируем проведение испытаний ракеты SM-3 IIA против угрозы запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты", – заявил Суфер, передает РИА "Новости".

Он заявил, что об испытаниях такой противоракеты ранее просил Конгресс.

"Мы проведем их, вероятно, в течение лета", – отметил Суфер.

Замминистра МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что Москва обеспокоена планами Вашингтона по проведению испытаний SM-3 Block IIA. Отмечалось, что испытаниями противоракеты SM-3 Block IIA Вашингтон начинает отработку своей системы по прямому сдерживанию России.


Алексей Дегтярев

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Страны
КНДР
Россия
США
Продукция
sm-3
Проекты
Ядерный щит
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