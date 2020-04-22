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Российский Ту-95МС ушел из-под ракетного удара

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Стратегические бомбардировщики ракетоносцы Ту-95МС в ходе учений в Амурской области отработали уход из-под ракетного удара условного противника. Соответствующее видео Минобороны России опубликовало на YouTube.

«Летчики также выполнили перебазирование из пунктов дислокации на оперативные аэродромы и применили новые эффективные приемы боевого поражения наземных целей, обозначающих различные объекты противника», — говорится в подписи к видео.

В августе 2019 года телеканал «Звезда» показал воздушную дозаправку турбовинтового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС самолетом-заправщиком Ил-78 в небе над Волгой в Саратовской области.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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